В ЛНР подсчитали количество обстрелов со стороны ВСУ в июне

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Луганск, 19 июня. С начала месяца Вооруженные силы Украины выпустили по территории Луганской народной республики более 4000 тысяч боеприпасов — артиллерийских, минометных и танковых снарядов различного калибра, а также выстрелов из гранатометов и БМП. Об этом сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

«Всего с начала месяца по территории Республики было выпущено порядка четырех тысяч снарядов в результате более чем 200 обстрелов, — сообщил полковник. — ВСУ применяли запрещенную Минскими соглашениями 152-мм и 122-мм артиллерию, минометы калибра 120 и 82 мм, БМП, зенитные установки, противотанковые боеприпасы, гранатометы различных типов и стрелковое оружие».

И.о. начальника управления Народной милиции перечислил более 20 населенных пунктов, подвергавшихся обстрелам ВСУ с начала июня.