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Стали известны подробности смертельного отравления школьника под Новгородом
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Стали известны подробности смертельного отравления школьника под Новгородом

13:36  19 Июня 2017
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Стали известны подробности смертельного отравления школьника под Новгородом

Великий Новгород, 19 июня. В городе Пестово Новгородской области на берегу реки Молга было найдено тело 14-летнего мальчика, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Погибший мальчик из Новгородской области не состоял на учете и рос в благополучной многодетной семье. У родителей ребенка остались еще два сына.

По словам источника ФАН в правоохранительных органах, 14-летний местный житель нашел открытую и початую пластиковую бутылку из-под пива на помойке за магазином. Вместе с ним находились его одноклассники, с которыми он дружил много лет.

Один из мальчиков попробовал напиток и сразу же выплюнул, потому что ему обожгло горло. Второй пить не стал. А вот погибший выпил довольно много и скончался прямо на берегу реки. Его одноклассник был госпитализирован, а третий мальчик отпущен домой.

Стали известны подробности смертельного отравления школьника под Новгородом

Ранее стало известно, что 13-летняя девочка погибла на железной дороге в Подмосковье при попытке сделать эффектное селфи на железнодорожном мосту.

 

Алексей Громов
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