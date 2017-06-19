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Новости Сирии
Средства ПВО будут сопровождать самолеты коалиции в районах действия ВКС РФ в Сирии
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Средства ПВО будут сопровождать самолеты коалиции в районах действия ВКС РФ в Сирии

14:05  19 Июня 2017  /обновлено: 14:11  19 Июня 2017
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Средства ПВО будут сопровождать самолеты коалиции в районах действия ВКС РФ в Сирии

Москва, 19 июня. Средства российских ПВО будут сопровождать самолеты и беспилотники международной коалиции во главе с США западнее Евфрата в Сирии, где действуют ВКС РФ. Об этом заявили в Минобороны России после уничтожения авиацией коалиции истребителя Су-22 ВВС Сирии.

«В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей», — говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, американский истребитель F/A-18E Super Hornet сбил сирийский Су-22 в районе Табки. В Совете Федерации назвали случившееся провокацией в адрес России.

#сирия #вкс рф #пво
Катерина Михайлиди
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