Песков рассказал, что может помешать Путину посмотреть фильм Стоуна
Москва, 19 июня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков затруднился ответить, найдет ли президент России Владимир Путин время для просмотра фильма Оливера Стоуна.
Пресс-секретарь лидера РФ напомнил, что Путин регулярно говорил о том, что до сих пор не прочитал ни одной книги про себя и редко смотрит про себя фильмы.
«Не знаю, будет он его смотреть или нет», — рассказал он.
Песков также добавил, что в сегодняшнем графике Путина запланирован ужин с киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.
Представитель Кремля предположил, что ужин может затянуться, поэтому он не в курсе, сможет ли Путин посмотреть документальный фильм американского режиссера.
Напомним, голливудский режиссер записал интервью с главой РФ, четыре серии которого показал телеканал Showtime.