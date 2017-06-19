Песков рассказал, что может помешать Путину посмотреть фильм Стоуна

В Избранное

Скопировать

Москва, 19 июня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков затруднился ответить, найдет ли президент России Владимир Путин время для просмотра фильма Оливера Стоуна.

Пресс-секретарь лидера РФ напомнил, что Путин регулярно говорил о том, что до сих пор не прочитал ни одной книги про себя и редко смотрит про себя фильмы.

«Не знаю, будет он его смотреть или нет», — рассказал он.

Песков также добавил, что в сегодняшнем графике Путина запланирован ужин с киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.

Представитель Кремля предположил, что ужин может затянуться, поэтому он не в курсе, сможет ли Путин посмотреть документальный фильм американского режиссера.

Напомним, голливудский режиссер записал интервью с главой РФ, четыре серии которого показал телеканал Showtime.