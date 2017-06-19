Имитация бурной деятельности: В Госдуме оценили план Киева по реинтеграции Донбасса

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Москва, 19 июня. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что Киев, планируя новые планы по сближению с Донбассом, пытается сохранить свое лицо перед странами Запада.

«Они (в Киеве. — RT) пытаются сохранить красивое лицо перед Западом, показать, что они что-то делают. И, таким образом, выпросить себе какие-либо дополнительные привилегии или послабления», — приводит его слова RT.

Морозов также отметил, что реализация Минских соглашений затянута дальше некуда.

Ранее источники в Верховной Раде сообщили, что администрация президента Украины Петра Порошенко готовит законопроект о прекращении «антитеррористической операции в Донбассе» и «реинтеграции» с предоставлением «льгот и послаблений» для жителей юго-востока Украины.