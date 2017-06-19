Пресс-секретарь Порошенко назвал цель визита главы Украины в США

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Киев, 19 июня. Президент Украины Петр Порошенко вылетел в США с рабочим визитом, заявил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко на своей странице в Facebook

Пресс-секретарь Порошенко не подтвердил появившуюся в СМИ информацию, что Порошенко отправился в США на встречу с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Однако и не опроверг.

«Президент Украины отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты», — прокомментировал ситуацию Цеголко в социальной сети.

Президент України відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів. تم نشره بواسطة ‏‎Svyatoslav Tsegolko‎‏ في 19 يونيو، 2017

Ранее о якобы скорой встречи Порошенко и Трампа заявил депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Спиваковский.