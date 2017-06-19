ОДК анонсировала выпуск двигателей для лайнера МС-21

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Москва, 19 июня. Руководство Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) планирует выпускать ежегодно до 50 новых двигателей ПД-14, говорится в сообщении пресс-службы компании.

На российских предприятиях производят опытные экземпляры двигателей ПД-14 для самолетов МС-21. Серийное производство будет запущено на ОДК после получения соответствующего сертификата Росавиации. В корпорации, входящей в состав Ростех, планируют наращивать мощности, ориентируясь на потребности рынка.

Известно, что испытания систем автоматического управления для данного двигателя должны завершить до конца текущего года. Система предусматривает управление двигателем в различных режимах, проведение оперативной диагностики и защиту.