Песков рассказал, приедет ли Путин на матч России и Португалии

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Москва, 19 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вряд ли сможет посетить поединок матч России и Португалии 21 июня в рамках Кубка конфедераций.

Пока, по словам представителя Кремля, посещение матча главой государства не планируется. «21 июня у него достаточно напряженный график, и по времени пока выглядит так, что он не успевает. На неделе, естественно, очень тяжело президенту выбираться», — пояснил Песков.

Напомним, в минувшую субботу президент РФ посетил матч-открытие Кубка конфедерации в Петербурге, в котором сборная Россия выиграла у команды Новой Зеландии со счетом 2:0.

