Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Песков объяснил, почему Путин не приедет на матч России и Португалии
Triangle Created with Sketch.

Песков объяснил, почему Путин не приедет на матч России и Португалии

13:11  19 Июня 2017  /обновлено: 13:19  19 Июня 2017
83

Песков рассказал, приедет ли Путин на матч России и Португалии

Москва, 19 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вряд ли сможет посетить поединок матч России и Португалии 21 июня в рамках Кубка конфедераций. 

Пока, по словам представителя Кремля, посещение матча главой государства не планируется. «21 июня у него достаточно напряженный график, и по времени пока выглядит так, что он не успевает. На неделе, естественно, очень тяжело президенту выбираться», — пояснил Песков.

Напомним, в минувшую субботу президент РФ посетил матч-открытие Кубка конфедерации в Петербурге, в котором сборная Россия выиграла у команды Новой Зеландии со счетом 2:0.
 

 

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть