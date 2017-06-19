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Политика
Песков отреагировал на новые санкции ЕС против Крыма
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Песков отреагировал на новые санкции ЕС против Крыма

13:08  19 Июня 2017  /обновлено: 13:29  19 Июня 2017
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Песков отреагировал на новые санкции против Крыма

Москва, 19 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ негативно отреагировали на продление санкций ЕС по Крыму. Эти ограничения вредят не только жителям полуострова, но и тем, кто их вводит.

В понедельник министры иностранных дел стран-участниц Евросоюза без обсуждения продлили санкции против Крыма. Срок ограничительных мер должен был истечь 23 июня.

«Традиционно негативная (позиция), мы по-прежнему не согласны с этими санкциями», — заявил Песков, отметив, что в Кремле эти санкции легитимными не считают. Более того, ограничения в отношении Крыма наносят вред не только РФ, но и странам, которые их инициируют.

Отметим, что санкции ЕС против Крыма были введены в июне 2014 года. Ограничения сначала коснулись запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов. Впоследствии ЕС запретил ввоз на полуостров значительного количества товаров из Евросоюза и полностью запретил инвестиции в экономику Крыма.

#песков #крым
Алексей Громов
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