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Политика
Путин выразил соболезнования главе Португалии в связи с губительными пожарами
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Путин выразил соболезнования главе Португалии в связи с губительными пожарами

13:11  19 Июня 2017  /обновлено: 13:17  19 Июня 2017
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Путин выразил соболезнования главе Португалии в связи с губительными пожарами

Москва, 19 июня. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Португалии Марсело Ребелу Ди Соза в связи с последствиями пожаров в стране, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России направил главе Португалии телеграмму с соболезнованиями в связи с ужасными последствиями лесных пожаров в стране.

«Президент также направил телеграмму с соболезнованиями президенту Португалии в связи с трагическими последствиями стихийных бедствий – лесных пожаров, которые унесли многие десятки жизней», — констатировал представитель Кремля.

Путин выразил соболезнования главе Португалии в связи с губительными пожарами

По последним данным, число жертв пожаров в Португалии возросло до 62. Кроме того, еще около 60 человек получили ранения. Состояние пятерых из них оценивается как крайне тяжелое.

#путин
Катерина Тимошенская
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