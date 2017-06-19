Путин выразил соболезнования главе Португалии в связи с губительными пожарами

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Москва, 19 июня. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Португалии Марсело Ребелу Ди Соза в связи с последствиями пожаров в стране, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России направил главе Португалии телеграмму с соболезнованиями в связи с ужасными последствиями лесных пожаров в стране.

«Президент также направил телеграмму с соболезнованиями президенту Португалии в связи с трагическими последствиями стихийных бедствий – лесных пожаров, которые унесли многие десятки жизней», — констатировал представитель Кремля.

По последним данным, число жертв пожаров в Португалии возросло до 62. Кроме того, еще около 60 человек получили ранения. Состояние пятерых из них оценивается как крайне тяжелое.