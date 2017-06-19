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Москва, 19 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин в понедельник проведет совещание по демографической политике, в котором примет участие премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как отметил представитель Кремля, в совещании также будут участвовать председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр здравоохранения России Вероника Скворцова, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, помощник президента РФ Андрей Белоусов, вице-премьер Ольга Голодец, заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава администрации президента Антон Вайно.

Песков уточнил, что данная тема была поднята во время прямой линии главы государства.

«Президент достаточно аргументированно рассказывал о демографической яме, в которую мы сейчас, по объективным причинам, входим», — добавил пресс-секретарь.

Напомним, 2 мая Медведев дал поручения проработать новые меры стимулирования рождаемости в России.