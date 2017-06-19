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Политика
Песков объяснил, почему Путин не будет вмешиваться в спор АФК «Система» и «Роснефти»
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Песков объяснил, почему Путин не будет вмешиваться в спор АФК «Система» и «Роснефти»

13:06  19 Июня 2017  /обновлено: 13:41  19 Июня 2017
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Путин не будет вмешиваться в спор АФК «Система» и «Роснефти» — Песков

Москва, 19 июня. Президент России Владимир Путин не будет вмешиваться в спор АФК «Система» и корпорации «Роснефть», этот процесс не повлияет на инвестиционный климат в РФ. Об этом в понедельник заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. 

По словам пресс-секретаря главы российского государства, Путин не станет вмешиваться в спор между АФК «Система» и компанией «Роснефть», потому что этот спор решается в суде. 

«Путин никаким образом не может вмешиваться в данный судебный процесс», — подчеркнул Песков.

Напомним, в конце мая стало известно, что российская нефтяная корпорация подала в Арбитражный суд Башкирии прошение об увеличении исковых требований к АФК «Система» и ее «дочке» компании «Система-Инвест».

#путин #россия #песков #роснефть
Дана Балан
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