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Новости Сирии
Сирия: ИГ несет потери в Дейр эз-Зоре
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Сирия: ИГ несет потери в Дейр эз-Зоре

13:17  19 Июня 2017  /обновлено: 13:30  19 Июня 2017
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Сирия: ИГ несут потери в Дейр эз-Зоре

Дейр эз-Зор, 19 июня. Террористы «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*) несут значительные потери в сирийском городе Дейр эз-Зор.

Как сообщает информагентство Fars, ракетно-артиллерийские подразделения Сирии атакуют позиции боевиков при поддержке с воздуха. В результате было уничтожено большое количество террористов, а также технику и машины ИГИЛ.

Кроме того, ИГ несет потери в провинции Хомс, где были уничтожены командные пункты боевиков и несколько главарей группировки. Ожесточенные бои также ведутся с ИГИЛ к западу от Дейр эз-Зора, где боевики напали на подразделения правительственных сил Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #игил #дейр эз-зор #хомс
Катерина Михайлиди
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