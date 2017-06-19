Сирия: ИГ несет потери в Дейр эз-Зоре

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Дейр эз-Зор, 19 июня. Террористы «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*) несут значительные потери в сирийском городе Дейр эз-Зор.

Как сообщает информагентство Fars, ракетно-артиллерийские подразделения Сирии атакуют позиции боевиков при поддержке с воздуха. В результате было уничтожено большое количество террористов, а также технику и машины ИГИЛ.

Кроме того, ИГ несет потери в провинции Хомс, где были уничтожены командные пункты боевиков и несколько главарей группировки. Ожесточенные бои также ведутся с ИГИЛ к западу от Дейр эз-Зора, где боевики напали на подразделения правительственных сил Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.