ЕС опасается хаоса в Ираке после освобождения Мосула от ИГ

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Брюссель, 19 июня. После того, как иракский город Мосул будет окончательно освобожден от террористов из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»*, Евросоюз может отправить в Ирак военных советников в рамках «миссии по обеспечению безопасности». Европейских политиков тревожит то, что в условиях поражения ИГ* и слабости центральной власти в Ираке может начаться новый хаос, сопровождающийся столкновениями между племенными группами.

Отправка «миссии по обеспечению безопасности» является станет небольшим, но важным шагом, обозначающим возвращение лидеров ЕС — Германии и Франции — к активным действиям на Ближнем Востоке. Ранее за это выступала глава дипломатического ведомства в Брюсселе Федерика Могерини.

«Мы не можем позволить образоваться там вакууму, — передает Iraqi News слова высокопоставленного чиновника ЕС. — Мы готовы к совместному вмешательству, формат которого еще предстоит определить».

* Организация запрещена на территории РФ.