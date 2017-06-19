Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
ФСБ ликвидировала изготовителя бомб в Коврове
Triangle Created with Sketch.

ФСБ ликвидировала изготовителя бомб в Коврове

13:09  19 Июня 2017
1444

ФСБ ликвидировала изготовителя бомб в Коврове

Ковров, 19 июня. Сотрудники ФСБ ликвидировали уроженца стран Центральной Азии во Владимирской области. Мужчина занимался изготовлением взрывчатки, сообщили в пресс-релизе ведомства.

19 июня в Коврове по месту проживания подозреваемого прошли оперативно-розыскные мероприятия. Мужчина открыл огонь из пистолета Макарова, в результате ответной стрельбы получил ранения, несовместимые с жизнью.

Отмечается, что в результате перестрелки никто из мирного населения не пострадал.

#фсб #ковров
Дима Оленин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть