ФСБ ликвидировала изготовителя бомб в Коврове

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Ковров, 19 июня. Сотрудники ФСБ ликвидировали уроженца стран Центральной Азии во Владимирской области. Мужчина занимался изготовлением взрывчатки, сообщили в пресс-релизе ведомства.

19 июня в Коврове по месту проживания подозреваемого прошли оперативно-розыскные мероприятия. Мужчина открыл огонь из пистолета Макарова, в результате ответной стрельбы получил ранения, несовместимые с жизнью.

Отмечается, что в результате перестрелки никто из мирного населения не пострадал.