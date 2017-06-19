Прямую линию с Путиным посмотрели более 6 миллионов россиян

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Москва, 19 июня. Свыше шести миллионов граждан России следили за прямой линией с президентом Владимиром Путиным, которая транслировалась 15 июня Первым каналом, «Россией 1» и «Россией 24», об этом говорят данные Mediascope.

Передачу «Прямая линия с Владимиром Путиным» посмотрели 6,182 миллиона россиян старше четырех лет, из них на Первом канале — свыше 3 миллионов человек, на «России 1» — 2,662 миллиона человек, на «России 24» — порядка 462 тысяч россиян.

Охват зрителей по трем каналам, которые смотрели передачу не менее минуты, составляет 13,911 миллиона россиян. Напомним, что программа длилась около четырех часов, Владимир Путин ответил на более чем 70 вопросов. В 2016 году число посмотревших прямую линию россиян превысило 7 миллионов.