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Весь мир
Абэ рассчитывает обсудить с Путиным вопрос Курил на саммите G20
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Абэ рассчитывает обсудить с Путиным вопрос Курил на саммите G20

13:00  19 Июня 2017  /обновлено: 13:04  19 Июня 2017
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Абэ рассчитывает обсудить с Путиным вопрос Курил на саммите G20

Токио, 19 июня. Японский премьер Синдзо Абэ намерен обсудить вопрос южных Курил, включая российско-японскую хозяйственную деятельность на этих территориях, с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Германии.

«Я рассчитываю обсудить совместную хозяйственную деятельность (на южных Курилах — ред.), а также посещение бывшими жителями островов могил их предков», — сообщил председатель правительства Японии на пресс-конференции в Токио.

Напомним, 15 июня Владимир Путин заявил, что в будущем Россия и Япония могут провести совместную работу по Курильским островам.

 

#путин #абэ
Тимур Румянцев
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