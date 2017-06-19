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Токио, 19 июня. Японский премьер Синдзо Абэ намерен обсудить вопрос южных Курил, включая российско-японскую хозяйственную деятельность на этих территориях, с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Германии.

«Я рассчитываю обсудить совместную хозяйственную деятельность (на южных Курилах — ред.), а также посещение бывшими жителями островов могил их предков», — сообщил председатель правительства Японии на пресс-конференции в Токио.

Напомним, 15 июня Владимир Путин заявил, что в будущем Россия и Япония могут провести совместную работу по Курильским островам.