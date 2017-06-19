В Подмосковье школьницу убило током при попытке сделать селфи на железной дороге

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Москва, 19 июня. Тринадцатилетняя девочка погибла на железной дороге в Подмосковье при попытке сделать эффектное селфи на железнодорожном мосту. Ребенок получил смертельный удар током. По факту трагедии проводится проверка.

Установлено, что школьница погибла между станциями Ивантеевка и Ивантеевка-2. Она залезла на арку железнодорожного моста для эффектных фото. Забравшись наверх, девочка случайно дотронулась до контактного провода и получила удар током, сразу после этого она упала на железнодорожные пути, где от полученных травм скончалась.

В рамках доследственной проверки будут установлены лица, ответственные за безопасность на данном участке железной дороги. Также ведется поиск очевидцев трагедии.

