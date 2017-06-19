Назло враждующей Европе: почему Крым не боится санкций ЕС

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Главы министерств иностранных дел стран — членов Европейского союза без обсуждения продлили на год действие санкций против Крыма. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Сообщается, что срок нынешних санкций против полуострова должен истечь 23 июня. Ограничения продлены «в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года». Совет Европейского союза отмечает, что «ограничительные меры» касаются лишь Крыма и Севастополя. Гражданам и расположенным на территории стран ЕС компаниям запрещается импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать отдельные товары и технологии в сферах транспорта, энергетики и телекоммуникаций, а также связанные с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от города Севастополь, Ольга Тимофеева, беседуя с корреспондентом ФАН, напомнила, что Крым и Севастополь уже три года живут в режиме санкций. И, соответственно, продление санкций — фиксация той ситуации, которая сложилась за эти годы.

«Хотя тенденция, которую можно очень четко отследить, взяв статистику посещений, говорит о том, что посещаемость Крыма и Севастополя гражданами Европейского союза выросла. Тенденция нарастает. Интерес к Крыму и Севастополю существует. Европейский союз сам же обходит свои санкции, пытаясь реализовать собственные коммерческие интересы. Эти санкции идут, прежде всего, во вред Евросоюзу. Потому, что от реального сотрудничества и возможности участвовать в реализации глобальных программ по Крыму и Севастополю они себя отсекают. Опять же, если мы возьмем 2014-16 года, то можно увидеть все больший интерес. Это также касается наших азиатских партнеров. Присутствие Китая идет по нарастающей. И потому все санкции Европейского союза опять же работают во вред, прежде всего, государствам — членам ЕС», — пояснила Ольга Тимофеева.

По словам сенатора, есть ряд совместных проектов России со странами Европейского союза по Крыму. Они связаны с развитием того же виноградарства.

«В этом проекте задействованы европейские партнеры. Просто они затрудняют эти процессы, прежде всего, для своих граждан. И развитие виноградарства — один из примеров. Что касается совместных российско-китайских проектов на территории Крыма, этот вопрос сейчас находится на стадии проработки. Естественно, проекты пока не разглашаются. Но опять же, достаточно посмотреть открытую информацию, которая как раз показывает ту динамику процессов, которые связаны с интересом наших китайских друзей в отношении перспектив развития крымской экономики», — резюмировала Ольга Тимофеева.

Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН заметил, что Евросоюз продлил санкции против Крыма автоматически. В ближайшее время кардинального изменения ситуации не предвидится. «Жителям Крыма в данном случае от продления санкций, что называется, «ни горячо, ни холодно». Социально-экономическая ситуация на полуострове стабилизировалась, отрицательное влияние санкций на жизнь простых людей сведено к минимуму», — добавил Жаров.

Отметим, что впервые санкции в отношении Крыма были введены в июне 2014 года. Ограничения начались с запрета импорта в Европейский союз товаров без украинских сертификатов. Позднее ЕС ограничил ввоз в Крым значительного количества товаров из Европейского союза и полностью запретил инвестировать в экономику полуострова.

Помимо всего прочего, Соединенные Штаты и Евросоюз ввели персональные «ограничительные меры» против ряда депутатов от Крыма. В свою очередь Вашингтон заявляет, что санкции будут сохранены до тех пор, пока полуостров будет находиться под контролем Российской Федерации.

Напомним, что Крым вновь стал регионом России по итогам референдума, который прошел после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Российской Федерацией проголосовали более 95% жителей полуострова. Как отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно».