США откроют для следователей из Европы и Азии школу борьбы с коррупцией

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 19 июня. Госдепартамент США планирует создать в Средней Азии и Европе «юридическую сеть», в ходе которой будут проводиться тренинги по борьбе с коррупцией для местных служителей закона.

В Госдепартаменте США представили документ, согласно которому для следователей и работников прокуратуры в Европе и Средней Азии будут проводиться обучающие тренинги. В ведомстве пояснили, что речь идет о делах, связанных с коррупцией.

В Вашингтоне добавили, что после этого следователи и прокуроры должны будут применять знания, полученные от специалистов из США, на практике, отслеживая случаи коррупции и отмывания денег у себя в стране.

«Это включает в себя поддержку квалифицированных следователей и работников прокуратуры, способных приводить в исполнение национальные антикоррупционные законы», — цитирует документ RT.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что готовы принять другой формат урегулирования украинского кризиса, кроме «минского», в случае появления вариантов.