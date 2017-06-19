Волочкова рассказала о романе с обокравшим ее шофером

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Москва, 19 июня. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова призналась, что с обокравшим ее водителем Александром Скиртачем, у нее были не только рабочие отношения.

Селебрити Анастасия Волочкова сблизилась со своим шофером после того, как он устроился на работу весной 2016 года. «Ты любишь человека, а потом он предает тебя… Ты понимаешь, что ты же любил, верил, доверял и разделял все. Но это же мыльный пузырь», — сетует экс-прима.

По словам Волочковой, мужчина вел себя в ее доме непринужденно и любил делать фото в роскошном интерьере. А балерина тем временем думала не о работе, а о том, как проведет время с водителем. Волочкова также заявила, что водитель поменял пароли на системе безопасности, чтобы она не могла просмотреть видео с камер, пишет «Ридус».