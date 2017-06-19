Вассерман: события на Тверской — чистой воды мятеж

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Прошедшая неделя была полна важных и интересных событий. Получение Украиной безвизового режима с ЕС, штурм Ракки, протестные акции на Тверской в Москве и многое другое.

Вместе с публицистом и телеведущим Анатолием Вассерманом наше информационное агентство проанализировало эти события. Подробности — в большом эксклюзивном интервью Вассермана Федеральному агентству новостей.

Внутреннее хамство

— Хотелось бы начать с последних новостей: США впервые за много лет не поздравили нашу страну с Днем России. Причем предлог для этого был выбран достаточно надуманный. Чем, на ваш взгляд, вызвано подобное поведение Соединенных Штатов?

— Думаю, это связано, в первую очередь, с тем, что большая часть аппарата министерства иностранных дел США унаследовала прежнюю политику, нацеленную на то, что США существуют не благодаря собственному производству, а благодаря выносу производства в регионы с дешевой рабочей силой. Эту систему формировали несколько десятилетий, и она очень выгодна на первый взгляд, но дает столько побочных эффектов, что, в конечном счете, они намного перевесили эту выгоду. Собственно, Дональд Трамп в своей предвыборной кампании провозгласил как раз необходимость отмены этой системы и восстановление собственного американского производства. За эту программу народ и проголосовал.

— Тогда почему была унаследована прежняя политика, и даже в чем-то в более утрированном варианте?

— Те, кто извлекал выгоду из прежней системы, естественно, не хотят ее демонтажа и борются против Трампа всеми силами. В частности, то, что Трамп провозгласил необходимость налаживания отношений со многими странами, в том числе и с РФ, привело к тому, что большая часть МИД США старается всеми силами ухудшить эти отношения. Это хамство МИД США нацелено не против нас, а против программы преобразований Трампа. Поэтому мы можем не обращать на это внимания.

Ложь и саботаж

— Президент Трамп уже около полугода на своем посту. Срок достаточный. Как бы вы могли охарактеризовать его правление на данном этапе?

— Хотя Трамп формально достаточно долго на своем посту, фактически, ему до сих пор не дают действовать на основе его собственной предвыборной программы. В мировой политике давно сложилась традиция в течение первых 100 дней нового руководителя не трогать, а потом уже оценивать, что ему за этот срок удалось. Так вот, Трампу не дали и ста минут! Кампания лживой агитации против него как началась в 2015 году, когда он только-только решил выдвинуть свою кандидатуру, так продолжается и по сей день. И значительная часть чиновников, унаследованных им от прежней администрации, саботирует все его распоряжения.

— Почему же Трамп попросту не уволил этих чиновников?

— Да, в США принято, что новый руководитель заменяет практически весь подчиненный ему аппарат, кроме чисто технических сотрудников. Но Трампу этого сделать не удалось, потому что хоть он формально и выдвинут Республиканской партией, фактически, значительная часть руководства республиканцев относится к нему ничуть не лучше, чем руководство демократов.

— На что это влияет?

— В частности, подбирать кадры на замену ему не только не помогают, но и всячески мешают. Трамп до сих пор вынужден не столько проводить в жизнь свою программу, сколько бороться с саботажем. Замечу, когда он увольняет кого-то из явных саботажников, немедленно поднимается массовая истерия. Скажем, когда он уволил генерального поверенного в делах США, то есть генерального прокурора Салли Йейтс, возмущались этим одинаково и республиканцы, и демократы. Все это складывается в единую картину массового саботажа, поэтому говорить об успехах Трампа рано. Пока он не преодолеет этот саботаж, он не может делать что-то содержательное.

Защитники террористов

— Сейчас мы ждем очередного раунда астанинских переговоров. В свете обозначенной вами неустойчивости политической системы США какой будет их политика в отношении сирийского конфликта?

— Боюсь, саботаж деятельности Трампа идет не только по политической линии, но и по военной. В частности, если при Обаме зафиксирован только один удар американской авиации по ВС Сирии, то сейчас их было уже, как минимум, три, если не больше. Плюс к этому, удар американскими крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому подскока «Шайрат». Учитывая это, можно ожидать, что американцы сделают еще очень много, чтобы защитить террористов в Сирии от законной власти.

Американцы вот уже три года ведут якобы борьбу против сирийских террористов, но за эти три года они сделали гораздо меньше, чем российская авиация за один месяц. Это показывает, на чьей стороне действуют американские войска, а значит и американские политики. Думаю, сейчас эта их преступная деятельность только усилится, потому что для саботажа действий Трампа его противники считают допустимыми любые преступления.

— Сейчас идет штурм Ракки, и многие силы борются за то, чтобы первыми войти и захватить город. Кто может это сделать?

— Полагаю, как только станет очевидно, что взять Ракку смогут только войска Башара Асада, спонсоры террористов, находящиеся сейчас в этом городе, прикажут сирийской правительственной армии уйти. Цель этого — сделать так, чтобы первыми в Ракку вошли силы, фактически создавшие и поддержавшие террористов. Я, правда, не исключаю, что пока будут идти согласования, законные войска успеют войти в Ракку первыми. Однако на это можно надеяться, но нельзя рассчитывать. Скорее всего, в Ракке первыми окажутся проамериканские группировки курдов.

Выезд или вымирание

— Недавно украинский президент Петр Порошенко бурно праздновал получение его страной безвизового режима с ЕС. Как бы вы могли охарактеризовать само событие? Насколько оно значимо для Украины и украинцев?

— Безвизовые поездки в ЕС ничего в положении граждан Украины не улучшат. Во-первых, сумма сбора за получение шенгенской визы где-то в пределах между 35 и 60 евро. Понятно, что эта сумма составляет лишь очень малую долю затрат на любую туристическую или деловую поездку. Если человек не в состоянии заплатить эти 60 евро, он не в состоянии совершить туристическую или деловую поездку. А на другие виды поездок безвизовый режим не распространяется. Чтобы приехать в любую европейскую страну для работы, нужно получать рабочую визу.

Госпереворот 22 февраля 2014 года обрушил экономику Украины настолько, что людей, способных поехать куда-либо в качестве туристов, сейчас там на порядок меньше, чем было раньше.

— Возможно ли введение официальным Киевом визового режима с Москвой?

— Это вполне естественный шаг в рамках дальнейшего истребления русского большинства граждан Украины. Поскольку вполне понятно, что РФ в ответ тоже введет визы, следовательно, ездить на заработки в Россию граждане Украины не смогут. Если эта возможность заработка закроется, то выжить будет несравненно сложнее даже тем гражданам, что находятся в данный момент на Украине. В конечном счете, это приведет либо к дальнейшему массовому выезду с Украины, либо к массовому вымиранию. Террористов, захвативших власть в Киеве, устраивают оба варианта.

Тактика выжженной земли

— В связи с плачевным состоянием экономики Украины некоторые ее политические деятели заявляют, что, возможно, было бы обоснованно введение там прямой диктатуры. По крайней мере, на переходный период. Могла бы такая мера принести какую-либо пользу этой стране?

— В переходные периоды диктатура действительно бывает необходима. Вопрос в том, куда именно собираются переходить эти «деятели». По множеству объективных экономических причин хозяйство Украины может развиваться только как часть хозяйства всей России, тогда как вся деятельность киевского руководства нацелена на выламывание Украины из России. Поэтому хоть террористическая диктатура, как сейчас, хоть предлагаемая диктатура монархическая — это в любом случае путь к разрушению хозяйства Украины.

Единственный возможный путь выживания — воссоединение Украины с основной Россией. Именно поэтому террористы сейчас прибегают фактически к тактике выжженной земли. Они методично и открыто разрушают хозяйство Украины просто для того, чтобы после неизбежного воссоединения пришлось потратить больше сил и времени на восстановление. И диктатура нужна им только для того, чтобы открыто проводить эту тактику выжженной земли.

Политически неспособные

— Продолжается конфликт в Донбассе. Насколько, по вашему мнению, выполнимы минские договоренности в существующем виде?

— Минские соглашения принципиально невыполнимы для нынешнего руководства Украины, именно в силу того, что это руководство принципиально антирусское. А минские соглашения сформулированы так, что в них встроены гарантии самостоятельности русского большинства граждан Украины. Формально в них встроены такие гарантии только для жителей Донбасса, но, понятно, что как только эти гарантии будут предоставлены Донбассу, их потребуют для себя и все остальные регионы.

Природа этого конфликта — это конфликт между русским большинством и антирусским меньшинством. Понятно, что меньшинство может подчинять себе большинство только силой или ложью. Именно поэтому Киев продолжает террористическую деятельность против Донбасса, чтобы скрыть свою политическую неспособность к выполнению минских соглашений различными проявлениями военного насилия.

— Ожидаете ли вы обострения ситуации до полномасштабных боевых действий?

— Не думаю, что военное насилие в обозримом будущем перерастет в открытые полномасштабные боевые действия. Конец 2014 — начало 2015 года доказали, что ВС Украины в этих боевых действиях гарантированно проиграют. Сами украинские власти говорят, что проигрывают вследствие российского военного вторжения. На самом же деле причина глубже. Еще в 1992 году, когда начался процесс отделения Украины, при формировании самостоятельной украинской армии один из ключевых вопросов, задаваемых офицерам, был: «Готовы ли вы воевать с РФ?» Естественно, мало-мальски грамотные специалисты, прекрасно понимая результат такого столкновения, отвечали «нет». И их не брали в украинскую армию.

Буря в Донбассе

— Как это сказалось на боеспособности украинских войск?

— В результате там на всех командных и даже учебных должностях оказались люди, достаточно безграмотные в профессиональном плане, чтобы быть готовыми к боевым действиям против РФ. Кроме того надо также сказать, что еще при президенте Викторе Ющенко большая часть вооружения Украины была переведена с запада страны на восток. Именно эти арсеналы обеспечивают колоссальную боеготовность вооруженных сил Донбасса. А против людей, достойно вооруженных, да еще и надлежаще мотивированных армия Украины эффективно действовать не способна.

Югославский вариант не пройдет

— Возможна ли в таком случае реформа украинской армии и «блицкриг на восток»? Другими словами, воспроизводим ли в украинских реалиях сценарий хорватской операции «Буря», в ходе которой были за несколько месяцев реинтегрированы Республика Сербская и Сербская Краина?

— В Хорватии операция «Буря» была возможна только потому, что руководство и Сербской Краины и Республики Сербской поверило западным гарантам предшествовавших соглашений. Запад гарантировал эти соглашения, но не сделал ничего для того, чтобы сербские меньшинства — католики и мусульмане — эти соглашения соблюдали. Именно вера православных в западные гарантии привела к тому, что операция «Буря» оказалась неожиданной, и ее не удалось отразить.

— На Донбассе ситуация иная?

— Полагаю, уже почти трехлетний опыт минских соглашений и боевых действий в Донбассе отучил русское большинство граждан Украины верить обещаниям антирусского меньшинства. Полагаю, никакие неожиданные для Донбасса действия Киев провести не сможет.

Из списков вычеркнуты

— В День России в Москве прошли несанкционированные акции протеста на Тверской улице. Кто, на ваш взгляд, вышел на улицы, и кто провоцирует людей?

— События на Тверской в Москве я не считаю акцией протеста. Это чистая провокация массовых беспорядков, свободная от каких-либо протестных настроений. Для протеста было выделено место, были предоставлены все необходимые условия. Те, кто отказались воспользоваться этими условиями, фактически, протестовали против существования самого государства и народа. Это мятеж, хотя пока и в малой форме. Соответственно, я не могу ожидать от тех, кто соучаствовал в этом мятеже, никаких проявлений здравого смысла, никакой позитивной программы.

— Какие меры могло бы предпринять государство в отношении участников и инициаторов подобных акций?

— Полагаю, все люди, так или иначе причастные к этому, должны быть вычеркнуты из политической жизни. Для этого даже не обязательны меры вроде длительного заключения. Вполне достаточно того, что сам по себе судебный приговор за массовые беспорядки, даже весьма мягкий, автоматически исключает человека из легальной политической деятельности.

— Ожидаете ли вы перерастания протестных акций во что-то более серьезное, как это произошло на Украине?

— На мой взгляд, опыт Украины многому научил руководство РФ относительно того, как поступать с подобными протестами. У нас никаких провокаций не допустят. Кроме того, у нас к участникам акций относятся весьма гуманно, а также постоянно ведут видеосъемки всего происходящего, чтобы противопоставить различным инсценировкам и инсинуациям достоверные данные. Я не думаю, что протест будет разрастаться.