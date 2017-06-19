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Новости Сирии
Ракка: курды уничтожили более 300 боевиков ИГ
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Ракка: курды уничтожили более 300 боевиков ИГ

12:56  19 Июня 2017
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Ракка: курды уничтожили более 300 боевиков ИГ

Ракка, 19 июня. Командование курдских формирований «Сил демократической Сирии» (SDF) сообщило промежуточные итоги десятидневной наступательной операции против террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) в ходе осады сирийского города Ракка. Операция, начавшаяся 6 июня, проходила при активной поддержке ВВС западной коалиции.

За десять дней силам SDF удалось уничтожить 312 боевиков ИГИЛ* и семерых захватить в плен. При этом курдские войска уничтожили более десятка начиненных взрывчаткой транспортных средств террористов и пять единиц бронетехники ИГИЛ. Кроме того, были уничтожены четыре беспилотника террористов.

Ракка: курды уничтожили более 300 боевиков ИГ

В то же время курдские силы в ходе операции потеряли 15 человек убитыми и более двадцати ранеными.

* Организация запрещена на территории РФ.

Валентин Меликов
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