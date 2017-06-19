Решение ЕС не стало неожиданностью: в Крыму отреагировали на продление санкций

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Симферополь, 19 июня. Новость о продлении Евросоюзом санкций в отношении республики Крым была совершенна ожидаемой. Об этом заявил журналистам депутат Государственного Совета Крыма Владислав Ганжара.

По его словам, для крымчан является абсолютно логичным факт того, что ЕС в очередной раз продлил санкционный пакет в отношении Крыма. Несмотря на то, что в отношении Российской Федерации нарастает санкционное давление, в Евросоюзе все-таки существуют и «трезвые голоса», отметил чиновник.

«Европейские политики, приезжающие на полуостров и видящие, что крымчане живут полноценной мирной жизнью, призывают отменить эти санкции», — сказал Ганжара.

Депутат также подчеркнул, что на качестве жизни полуострова продление санкций не скажется, передает RT.

Напомним, министры иностранных дел стран-членов Евросоюза в понедельник без обсуждения продлили на год действие санкций против Крыма