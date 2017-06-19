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Новороссия
ЛНР: ВСУ обстрелами повредили почти 100 объектов в республике
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ЛНР: ВСУ обстрелами повредили почти 100 объектов в республике

12:42  19 Июня 2017
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ЛНР: ВСУ обстрелами повредили почти 100 объектов в республике

Луганск, 19 июня. ВСУ в июне повредили обстрелами почти 100 объектов Луганской народной республики, заявил министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Сергей Иванушкин.

Всего с 1 по 18 июня в республике было зафиксировано 169 обстрелов населенных пунктов ЛНР.

«Повреждено 94 объекта инфраструктуры и жилого сектора», — констатировал Иванушкин во время аппаратного совещания совета министров с участием главы ЛНР Игоря Плотницкого.

ЛНР: ВСУ обстрелами повредили почти 100 объектов в республике

«По всем разрушениям составлены акты, проведена дополнительная заявка, подана на генподрядчика, сейчас идет выделение строительных материалов для того, чтобы восстанавливать это жилье», — отметил глава МЧС ЛНР.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике на установленной украинскими диверсантами растяжке подорвался мирный житель.

 

#иванушкин
Катерина Тимошенская
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