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Новости Сирии
Сирия: МИД РФ расценивает атаку на истребитель ВВС САР как акт агрессии
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Сирия: МИД РФ расценивает атаку на истребитель ВВС САР как акт агрессии

12:29  19 Июня 2017  /обновлено: 12:50  19 Июня 2017
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Сирия: МИД РФ считает атаку США на истребитель ВВС САР актом агрессии

Москва, 19 июня. Российская сторона считает атаку международной коалиции под руководством США на истребитель ВВС Сирии актом агрессии и помощью террористам. Об этом сегодня заявили в МИД России. 

По словам заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова, удар коалиции нужно рассматривать как продолжение игнорирования американской стороной норм международного права.

Российская сторона считает удар по истребителю ВВС САР актом агрессии, подчеркнул он. 

Рябков также сравнил данную атаку с «помощью тем террористам, против которых воюют США, одновременно заявляя, что они проводят антитеррористическую политику».

#россия #сша #сирия #рябков #мидрф
Дана Балан
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