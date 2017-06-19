Американский сапог над Сирией: как США пытаются разорвать САР на зоны влияния

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США шаг за шагом продолжают деструктивную политику, направленную на разделение Сирии на зоны влияния. Действия западной коалиции подтверждают стремление Вашингтона разрушить государственность страны. Сбит самолет правительственной армии Су-22, из Белого дома звучат голоса, призывающие к расширению военной кампании США в Сирии. Как Соединенные Штаты режут Сирию по-живому — в материале Федерального агентства новостей.

Новая переброска войск США в Сирию: за и против

В воскресенье, 18 июня, международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, сбила самолет сирийских ВВС в районе Ракки, являющейся «столицей» террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Об этом 18 июня сообщила пресс-служба Минобороны Сирийской Арабской Республики (САР). По данным военного ведомства, самолет был сбит во время военной операции, направленной против террористов. Пилот сбитого самолета до настоящего времени не найден.

На фоне агрессии США в сирийском небе, в Белом доме вновь призывают расширить военное присутствие США в Сирии. Как сообщает издание Foreign Policy, директор Совета национальной безопасности Белого дома по разведке Эзра Коэн-Ватник и советник СНБ по Ближнему Востоку Дерек Харви настаивают на том, чтобы США начали наступление на юге Сирии. Им категорически возражает министр обороны Джеймс Мэттис: как считает глава Пентагона, это может привести к «опасной конфронтации с Ираном», что может привести к удару по размещенным в Ираке и Сирии войскам США.

Между тем напряженность нарастает. Иран уже ответил на теракты в Тегеране баллистическими ракетами. Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по базам боевиков в Сирии. Как сообщает агентство Tasnim, удар был нанесен «в ответ на атаки по Тегерану». США, в свою очередь, передислоцировали из Иордании на базу Ат-Танф на юге Сирии реактивные системы залпового огня HIMARS.

Разведка против Пентагона

Действительно ли между Белым домом и Пентагоном существует конфликт по поводу расширения военного присутствия в Сирии? Свое мнение по этому вопросу в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По словам эксперта, о необходимости расширения военной кампании в Сирии заявлял председатель комитета по разведке, и поэтому его слова нельзя проверить: здесь мы имеем дело со своего рода фейком.

«Когда Белый дом заявит это, мы будет считать, что это факт. А пока это не мнение Белого дома», — сообщил политолог.

Как отмечает эксперт-международник, противоречия всегда возникают между разведкой и армией: разведка, как мы знаем, не воюет, а армия воюет и несет потери. По словам Брутера, разведка всегда говорит, что надо было вмешиваться в ситуацию еще вчера, а вот армия по этому поводу никогда не торопится, потому что военные считают, что лишние жертвы никогда не поздно принести, а лучше вообще без них обойтись.

«Про Мэттиса говорили, что он вот такой вот агрессивный, чуть ли не «бешеный пес». А теперь выясняется, что он, как и все военные, вовсе не торопится воевать, хотя бы потому, что понимает, что это не только и не столько военная проблема, и, скорее всего, военного решения она еще не имеет», — сообщил эксперт.

Также политолог обратил внимание, что конфликт, может быть, начнется, когда президент займет чью-то позицию: либо разведки, либо Пентагона.

«Если он займет позицию Мэттиса, то конфликта не будет, потому что разведка не имеет в таком случае возможности оказывать какое-то давление. Если все политики, которые принимают решения, заняли примерно единую позицию, то разведка свою роль сыграла и больше она воздействовать на принятие решений не будет», — подчеркнул Владимир Брутер.

Но если Трамп по тем или иным причинам решит, что нужно более активно продвигать военную компоненту операции, то в этом случае возможны какие-то, если не конфликты, то, по крайней мере, разные мнения по этому вопросу. Это будет учитываться властями США, вслед за этим последует дальнейшее разбирательство, объяснил эксперт.

США «выгораживают» себе часть Сирии

Ситуация же со сбитым самолетом ВВС Сирии говорит о том, что США намерены закрепиться на юге страны. По словам эксперта, если совместная войсковая операция будет ограничивать зону контроля для американцев и их союзников в южной части Сирии, то это, безусловно, не будет устраивать Вашингтон, и США будут принимать ответные меры, что мы и видим по вчерашним событиям.

Может ли последовать заявление о своей зоне влияние в Сирии после инцидента со сбитым самолетом близ Ракки, или мы опять услышим невнятные объяснения, связанные с некой «ошибкой»? Своим мнением по этому вопросу в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей поделился ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. По словам эксперта, американцы, прикрываясь, как всегда, демагогическими речами о своих союзниках, занимают зоны влияния в Сирии без оглашения своих действий.

«Я думаю, заявления о зонах влияния не последует. Но по косвенным признакам можно уже сделать вывод о том, что США себе выгораживают зоны влияния в Сирии явочным порядком», — сообщил Александров.

* Организация запрещена на территории РФ.