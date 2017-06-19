Порошенко наградил Яценюка орденом за «укрепление авторитета Украины»

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Киев, 18 июня. Президент Украины Петр Порошенко наградил бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и главу МИД Павла Климкина за укрепление международного авторитета страны.

Ордена они получили «за значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины, введение Европейским союзом безвизового режима, укрепление международного авторитета Украины, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм».

Как следует из указа Порошенко, Яценюк получил орден князя Ярослава Мудрого IV степени.

Климкин, заместитель главы администрации президента Константин Елисеев и еще восемь чиновников удостоились орденов «За заслуги» III степени.

