Порошенко наградил Яценюка орденом за «укрепление авторитета Украины»
Киев, 18 июня. Президент Украины Петр Порошенко наградил бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и главу МИД Павла Климкина за укрепление международного авторитета страны.
Ордена они получили «за значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины, введение Европейским союзом безвизового режима, укрепление международного авторитета Украины, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм».
Как следует из указа Порошенко, Яценюк получил орден князя Ярослава Мудрого IV степени.
Климкин, заместитель главы администрации президента Константин Елисеев и еще восемь чиновников удостоились орденов «За заслуги» III степени.