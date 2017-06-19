Уральский кредитор расплакался, увидев нищету должников

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Челябинск, 19 июня. Глава челябинской микрофинансовой организации побывал с приставами у должников, бедственное положение заемщиков вызвало слезы на глазах у директора, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСПП.

Приставы нанесли визит 26-летнему жителю Коркино, долг которого составлял 67 тысяч рублей. Заемщик не был официально трудоустроен и работает пастухом. В его доме приставы не нашли ничего ценного, что могло бы пойти в счет долга. По словам сотрудников регионального ФСПП, на глазах руководителя кредитной организации, которого также взяли в рейд, выступили слезы. Но мужчина смутился и объяснил, что «соринка попала» .

По второму адресу ситуация повторилась – 30-летняя заемщица не имела имущества, пригодного для взыскания. В пресс-службе надзорного органа добавили, что глава МФО не ожидал, что жизненные обстоятельства клиентов могут быть настолько тяжелыми, пишет Ura.ru «Он сказал, что лично навестит еще нескольких клиентов, после чего решит вопрос об отзыве исполнительных листов», — добавили в ФСПП.