Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
В России 25 автомобильных компаний изменили цены за последний месяц
Triangle Created with Sketch.

В России 25 автомобильных компаний изменили цены за последний месяц

12:42  19 Июня 2017
1896

В России 25 автомобильных компаний изменили цены за последний месяц

Москва, 19 июня. За последний месяц 25 компаний снизили цены на свои автомобили, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Японский бренд Lexus снизил цены кроссоверов NX 200, NX 200t, RX 200t, RX 350. Количество комплектаций GX 460 сократилось до четырех, максимально стоимость автомобиля упала на 6,2%.

Компания Toyota также снизила цены седанов Corolla и Camry, кроссовера RAV4. Немецкий премиум-бренд Audi снизил стоимость кроссовера Q7 в комплектациях Business, Comfort, Sport. Английская автокомпания Jaguar снизила минимальную стоимость модели F-Type на 20,1%.

В России 25 автомобильных компаний изменили цены за последний месяц

Тем не менее, ряд автокомпаний поднял цены на свои модели — японская марка Honda увеличила цену внедорожника Pilot в комплектации Executive на 1,5%, в комплектации Premium — на 1,4%.

Седан Hyundai Solaris увеличил стоимость самой дешевой комплектации Active на 4,3%. Максимальная цена Hyundai Creta выросла на 1,7%.

В России 25 автомобильных компаний изменили цены за последний месяц

Другой южнокорейский автомобильный бренд KIA повысил цену компактвэна Soul на 1,1-1,7%. Цена кроссовера Sportage с бензиновыми двигателями выросла на 1,0-1,6%.

#kia #toyota #lexus #hyundai
Дима Оленин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть