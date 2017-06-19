В России 25 автомобильных компаний изменили цены за последний месяц

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Москва, 19 июня. За последний месяц 25 компаний снизили цены на свои автомобили, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Японский бренд Lexus снизил цены кроссоверов NX 200, NX 200t, RX 200t, RX 350. Количество комплектаций GX 460 сократилось до четырех, максимально стоимость автомобиля упала на 6,2%.

Компания Toyota также снизила цены седанов Corolla и Camry, кроссовера RAV4. Немецкий премиум-бренд Audi снизил стоимость кроссовера Q7 в комплектациях Business, Comfort, Sport. Английская автокомпания Jaguar снизила минимальную стоимость модели F-Type на 20,1%.

Тем не менее, ряд автокомпаний поднял цены на свои модели — японская марка Honda увеличила цену внедорожника Pilot в комплектации Executive на 1,5%, в комплектации Premium — на 1,4%.

Седан Hyundai Solaris увеличил стоимость самой дешевой комплектации Active на 4,3%. Максимальная цена Hyundai Creta выросла на 1,7%.

Другой южнокорейский автомобильный бренд KIA повысил цену компактвэна Soul на 1,1-1,7%. Цена кроссовера Sportage с бензиновыми двигателями выросла на 1,0-1,6%.