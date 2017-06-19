Актер из «Вавилона-5» и «Зверинца» скончался в США

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Вашингтон, 19 июня. В Мурпарке, штат Калифорния в возрасте 63-х лет ушел из жизни американский актер Стефен Ферст. Соответствующую информацию приводит The Guardian со ссылкой на его сына Нейтана.

«Для него было большой честью сниматься в кино, ему нравилась эта работа», — отметил он.

Как стало известно, артист скончался по причине осложнения от диабета.

Ферста сделала популярным роль к комедии «Зверинец» режиссера Джона Лэндиса. Актер также снялся в фильме «Команда мечты» и сериалах «Клиника», «Как в кино», «Она написала убийство», «Вавилон 5», «Секретный агент Макгайвер».

Кроме того, Ферст озвучивал мультсериалы «Детеныши джунглей», «Тимон и Пумба», «Мир Бобби», а также анимационные ленты «Русалочка 2: Возвращение в море», «Базз Лайтер из звездной команды: Приключения начинаются».

Напомним, 17 июня скончался режиссер фильма «Рокки» и серии картин «Малыш-каратист» Джон Гилберт Эвилдсен.