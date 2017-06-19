Сирия может ответить ударом С-300 на атаки международной коалиции — Джабаров

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Москва, 19 июня. Сирия может применить свои средства ПВО в случае продолжения ударов международной коалиции во главе с США на сирийские войска. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным дела Владимир Джабаров.

Сенатор напомнил, что инцидент со сбитым Су-22 сирийской армии близ Табки был не первым ударом коалиции по сирийским войскам. По его словам, причиной таких ударов является отсутствие проработанного механизма взаимодействия между сирийскими военными, ВКС РФ и силами коалиции в Сирии.