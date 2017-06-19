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Новороссия
ДНР отвергает план Киева по реинтеграции Донбасса — Пушилин
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ДНР отвергает план Киева по реинтеграции Донбасса — Пушилин

12:36  19 Июня 2017  /обновлено: 12:47  19 Июня 2017
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ДНР отвергает план Киева по реинтеграции Донбасса — Пушилин

Минск, 19 июня. По словам политического представителя ДНР на минских переговорах Дениса Пушилина, в Донецке не поддерживают и не могут поддерживать озвученные Киевом предложения по реинтеграции Донбасса. Пушилин подчеркнул, что между Киевом и народными республиками Донбасса должно возникнуть доверие, которого сейчас нет и быть не может.

«После трех лет войны словам Киева «давайте все забудем, давайте все будет дальше хорошо» в Донецкой и Луганской республиках не поверят. Поэтому такой вариант не рассматривается», — заявил Пушилин в интервью RT.

Кроме того, по словам полпреда ДНР, предложенный Киевом вариант реинтеграции никак не согласуется с комплексом мер, который предусмотрен в рамках минских соглашений.

ДНР отвергает план Киева по реинтеграции Донбасса — Пушилин

Напомним, ранее источники в Верховной раде сообщили, что в администрации Порошенко готовится законопроект о прекращении «антитеррористическую операцию в Донбассе» и «реинтеграции» с предоставлением «льгот и послаблений» для жителей Донбасса.

#пушилин
Валентин Меликов
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