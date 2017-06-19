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Новороссия
ЛНР отреагировала на «мирную» инициативу Порошенко по Донбассу
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ЛНР отреагировала на «мирную» инициативу Порошенко по Донбассу

12:36  19 Июня 2017
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ЛНР отреагировала на «мирную» инициативу Порошенко по Донбассу

Луганск, 19 июня. Представитель Луганской народный республики Владислав Дейнего сообщил, что украинское руководство должно официально отказаться от выполнения минских соглашений, чтобы приступить к обсуждению других форм урегулирования ситуации. 

По его словам, в одном из пункте минских договоренностей идет речь о конкретном установлении банковской системы для обеспечения пенсионных выплат, оплаты коммунальных услуг, используя международные инструменты безналичных платежей, передает RT

«Киев полностью саботирует этот момент, а тут они говорят о каком-либо дополнительном механизме в плане пенсий, взаимодействия с территориями и так далее. Это нереально внедрить, не выполняя указанную норму», — подчеркнул Дейнего. 

Кроме того, Киев игнорирует выполнение минских соглашений. Власти Украины обязаны выполнять то, что подписали, в противном случае — отказаться от своих обязательств.

В последнем случае необходимо искать другие варианты, уточнил он. 

Ранее СМИ рассказали о новых планах главы Украины по Донбассу.

#киев #донбасс #украина #лнр #дейнего #минскиесоглашения
Дана Балан
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