ЛНР отреагировала на «мирную» инициативу Порошенко по Донбассу

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Луганск, 19 июня. Представитель Луганской народный республики Владислав Дейнего сообщил, что украинское руководство должно официально отказаться от выполнения минских соглашений, чтобы приступить к обсуждению других форм урегулирования ситуации.

По его словам, в одном из пункте минских договоренностей идет речь о конкретном установлении банковской системы для обеспечения пенсионных выплат, оплаты коммунальных услуг, используя международные инструменты безналичных платежей, передает RT.

«Киев полностью саботирует этот момент, а тут они говорят о каком-либо дополнительном механизме в плане пенсий, взаимодействия с территориями и так далее. Это нереально внедрить, не выполняя указанную норму», — подчеркнул Дейнего.

Кроме того, Киев игнорирует выполнение минских соглашений. Власти Украины обязаны выполнять то, что подписали, в противном случае — отказаться от своих обязательств.

В последнем случае необходимо искать другие варианты, уточнил он.

Ранее СМИ рассказали о новых планах главы Украины по Донбассу.