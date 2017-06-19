Путин утвердил поправки к Трудовому кодексу России

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Москва, 19 июня. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Трудовой кодекс, который был принят Госдумой 7 июня и одобрен Совфедом 14 июня.

В документе уточняется порядок установления неполного рабочего дня и предоставление работнику возможности сделать перерыв на отдых. Кроме того, обговаривается порядок учета сверхурочных в выходные и нерабочие праздничные дни. За работу сверх нормы рабочего дня предусматривается повышенная оплата.

Вводится правило, согласно которому работник, который работает неполный рабочий день, может получить ненормированный рабочий день только если соглашением трудового договора будет установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем.

Законопроект, уточняющий нормы рабочего времени, был разработан еще в прошлом году Минтрудом РФ. Ведомство считает необходимым использование советских актов учета рабочего времени в современной версии Трудового кодекса.