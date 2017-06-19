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Экономика
Путин повысил предельный взнос на инвестсчет
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Путин повысил предельный взнос на инвестсчет

12:15  19 Июня 2017
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Путин повысил предельный взнос на инвестсчет

Москва, 19 июня. Закон, увеличивающий порог первого взноса на индивидуальный инвестиционный счет с нынешних 400 тысяч до одного миллиона рублей, подписал в понедельник президент Российской Федерации Владимир Путин. Соответствующая информация приводится на сайте Кремля. 

Владельцы ИИСов, открытых на момент вступления закона в силу, смогут внести на свой счет до 1 млн руб. в течение 2017 года.

Кроме того, клиент сможет передавать профессиональному участнику рынка до 1 млн руб. ежегодно.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ об увольнении Западно-Сибирского транспортного прокурора Сергея Феоктисова. 

 

 


 


 

#путин
Тимур Румянцев
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