Армия Ирака предупредила боевиков ИГ в Мосуле: Сдавайтесь или умрите

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Мосул, 19 июня. Вечером в воскресенье иракская авиация выбросила над районами города Мосул, которые остаются под контролем боевиков из запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*, листовки, в которых боевиков и жителей этих районов предупреждают о скором начале финальной стадии операции по освобождению Мосула. «Сдавайтесь или умрите», — обращаются власти Ирака к боевикам в этих листовках.

В общей сложности выброшено было 500 тысяч листовок. Они содержат обращения к террористам ИГ*, остающимся в городе, и к мирным жителям, которые не могут уйти из контролируемых боевиками районов. Мирное население предупреждают, что вскоре на контролируемые ИГ районы последуют атаки со всех направлений и призывают держаться подальше от открытых мест и использовать во время битвы любую возможность, чтобы сбежать.

«Мирные люди, ваши страдания скоро кончатся, — вещают над городом установленные громкоговорители. — Боевики, у вас есть только один выбор: сдавайтесь или умрите».

* Организация запрещена на территории РФ.