ФАС уличила Microsoft в дискриминации других производителей антивирусов

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Москва, 19 июня. Федеральная антимонопольная служба предупредила Microsoft MSFT о недопустимости создания дискриминационных условий на рынке антивирусного программного обеспечения, сообщили представители пресс-службы ФАС.

По данным ФАС, Microsoft Corporation нарушила антимонопольное законодательство, создав дискриминационные условия на рынке. Как пояснили в службе, в частности, компания осуществляла блокировку антивирусного программного обеспечения сторонних производителей и производила активацию антивирусного ПО Windows Defender без надлежащего уведомления пользователей.

«Также комиссия увидела признаки нарушения… закона о защите конкуренции, выразившиеся в использовании при распространении программного обеспечения Windows 10 методов взаимодействия с пользователем, направленных на принятие таким пользователем решения об отказе от использования стороннего антивирусного ПО и активации антивирусного программного обеспечения корпорации Microsoft (Windows Defender)», — констатировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ФАС потребовала от продавцов снижать розничные цены на товары если они получили для себя скидку от поставщика.