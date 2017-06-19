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Сирия, 19 июня. Отряды спецназа «Тигры» и NDF****** захватили в плен нескольких бойцов SDF**** к юго-востоку от Ат-Табки. ВКС России провели бомбардировку укрепрайонов ИГ* в северных и восточных окрестностях Дейр эз-Зора. Армия САР несет потери под обстрелами радикалов к северу от Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли десятки военнослужащих в результате обстрелов со стороны исламистов к северу от Хомса; продолжают противостояние с курдскими отрядами к юго-востоку от города Ат-Табка.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): оказалось под авиаударами ВКС РФ в северных и восточных предместьях Дейр эз-Зора; потеряло поселки Абу Сабах Масина и Шувейха на юге от Аль-Мансуры в результате атаки курдов; продолжает упорное сопротивление в Старом городе Мосула.

Курды: лишились пяти бойцов, захваченных в плен в ходе столкновений со спецподразделением «Тигры» и NDF в районе Ат-Табки; потеряли связь со штурмовой группой SDF, действующей в старой части Ракки.

Сирийская свободная армия** (ССА): запустила в Интернете оппозиционную акцию с целью остановить контрнаступление армии САР и союзных сил в Даръа; подверглась обстрелам со стороны курдских формирований вблизи города Дарат Изза на северо-западе от Алеппо.

Провинция Алеппо

Отряды народной самообороны (YPG) ведут массированные обстрелы опорных пунктов протурецких боевиков-оппозиционеров на окраине города Дарат Изза к северо-западу от Алеппо. По информации Aleppo Today TV, несколько выпущенных курдами крупнокалиберных мин разорвались в жилых кварталах населенного пункта. О потерях в рядах радикалов и возможных мирных жертвах не сообщается.

Курдские силы противостоят в этом регионе турецкой армии и действующим в интересах Анкары боевикам Сирийской свободной армии (ССА) и группировки «Ахрар аш-Шам». Столкновения в окрестностях Дарат Иззы в последние недели значительно ожесточились. Напомним, данный город является одним из крупнейших бастионов турецких сил и их союзников в данной части республики.

Провинция Хомс

Согласно заявлению командования исламистской группировки «Джейш Аль-Таухид», в ходе последних обстрелов позиций Сирийской арабской армии (САА) в районе оппозиционного анклава к северу от Хомса были убиты десятки правительственных военнослужащих. Боевики, кроме того, призвали и другие формирования вооруженной оппозиции атаковать опорные пункты армии САР в регионе. Сведения о потерях САА, тем не менее, на данный момент не получили официального подтверждения.

При этом территории на севере от административного центра провинции входят в одну из зон деэскалации, где запрещено использование любых видов оружия. Боевики, однако, регулярно нарушают условия меморандума, не только обстреливая правительственные позиции, но и ведя междоусобные бои.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС России нанесли новую серию авиаударов по укрепленным пунктам боевиков «Исламского государства»* в окрестностях Дейр эз-Зора. Бомбардировкам подверглись позиции радикалов недалеко от бумажной фабрики на северной окраине города, а также в районах населенных пунктов Салихия и Маррат к востоку от административного центра на левом берегу Евфрата, передает новостной канал в сети Twitter (@JorfNews). Российские истребители активизировали действия на этом направлении, помогая правительственным войскам САР отражать заметно участившиеся атаки террористов ИГ.

Представитель иранского Корпуса стражей исламской революции заявил, что баллистические ракеты, выпущенные по укрепрайонам ИГИЛ в Дейр эз-Зоре, успешно достигли цели. Ранее отмечалось, что ракетный удар был нанесен в ответ на нападения боевиков на Тегеран.

Провинция Даръа

В соцсетях Twitter и Facebook было замечено активное распространение оппозиционной акции под названием Act4Daraa. Участники призывают мировое сообщество пресечь действия правительственной армии САР в Даръа. Предполагается, что акция была спланирована представителями командования вооруженной оппозиции. Напомним, бойцы «Хезболлы» и военнослужащие САА ведут контрнаступление в южной части административного центра региона, почти полностью захваченной отрядами «Свободной армии» и «Джебхат Фатх аш-Шам»***.

В данный момент в городе действует режим тишины. Соглашение между правительством САР и боевиками было достигнуто несколькими днями ранее. Перемирие вступило в силу вчера в полдень. Оно продлиться до 12.00 завтрашнего дня.

Провинция Ракка

Согласно данным, появившимся на карте Syrian Civil War Map, бойцы Сирийских демократических сил (SDF) захватили населенные пункты Абу Сабах Масина и Шувейха, расположенные на юге от города Аль-Мансура вблизи шоссе М-6. Таким образом, курды несколько приблизились к Расафе с северного направления. Данный населенный пункт, пока находящийся под контролем ИГИЛ, имеет важное стратегическое значение, так как его захват открывает путь на Дейр эз-Зор. Наступающие части проправительственных войск во главе со спецподразделением «Тигры» тем временем находятся всего в нескольких километрах к западу от древнего города. Напомним, сегодня ночью, ВВС западной коалиции, оказывающие поддержку SDF, сбил сирийский самолет, якобы наносивший удары по позициям курдов в регионе. Таким образом, Вашингтон не оставляет попыток помешать дальнейшему продвижению проасадовских сил в зачистке территорий САР от террористов «Исламского государства».

По информации военного источника в Twitter (@watanisy), проправительственным войскам и отрядам «Тигры» уже удалось установить контроль над Расафой. Никаких подробностей не приводится. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

В районе к юго-востоку от города Ат-Табка возобновились столкновения между отрядами «Демократической армии» с одной стороны и подразделениями Национальных сил обороны (NDF) и бойцами спецназа «Тигры» с другой. По данным портала Islamic World Update, проасадовские силы в ходе противостояния вблизи населенного пункта Джедин взяли в плен пятерых курдских бойцов.

Как передает военный источник на своей странице в соцсети Twitter (@markito0771), командование «Демократической армии» потеряло связь с группой бойцов SDF, которые должны были проникнуть в оккупированную ИГИЛ старую часть Ракки еще несколько дней назад. Напомним, силы SDF и YPG при поддержке коалиционной авиация штурмуют так называемую «столицу» террористического формирования в рамках финального этапа кампании «Гнев Евфрата».

Ирак

Иракские подразделения совместно с ополченцами-шиитами «Хашд Аль-Шааби» штурмуют кварталы Старого города, последнего убежища террористов «Исламского государства» в Мосуле. Как отмечает информагентство ARA News, ожесточенная борьба ведется почти за каждое здание. Важно отметить, что данный район города является густонаселенным лабиринтом узких переулков, где крайне затруднительно использование тяжелой военной техники. Напомним, штурм западной части Мосула начался еще зимой этого года. Восточные районы были полностью зачищены от ИГИЛ к концу января.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)