Сирия сегодня: Дамаск думает над ответным ударом по ВВС США, рубка под Раккой

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Сирия, 19 июня. Сирийские ПВО могут нанести ответный удар по американским самолетам — так считают в Москве. Число вооруженных формирований, стремящихся к миру, увеличилось на четыре. США развернули крупную базу на юго-востоке Сирии, но непонятно зачем. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Ответный удар Дамаска

После того, как возглавляемая США коалиция сбила самолет сирийских ВВС в районе Ракки, реакция из Дамаска и Москвы последовала незамедлительно. Глава МИД РФ Сергей Лавров был краток: Вашингтону следовало бы координировать свои удары с партнерами и официальным Дамаском. Иначе получается странное. Су-22 просто выполнял операцию против террористов «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) — но был сбит.

«Зоны деэскалации являются одним из вариантов совместного продвижения вперед. Потому давайте избегать односторонних действий, уважать суверенитет сирийской республики и подключаться к нашей общей работе, согласованной с правительством Дамаска», — подчеркнул Лавров.

Силы коалиции ведь уже не раз атаковали правительственные силы и их союзников, словно бы забывая согласовывать с Асадом операции на территории страны. те же Россия, Иран и Турция так легкомысленно не поступают.

В Совфеде уже предполагают разное: например, если атаки США на сирийские ВС продолжатся, то могут последовать и ответные удары сирийских ПВО. Например, С-300 — по американским самолетам. По крайней мере, так считает первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров.

Понятное дело, что в Вашингтоне пытаются максимально обелиться и сделать невинное лицо. По словам представителей центрального командования США, коалиция связалась с российскими военными сразу после того, как сбила сирийский истребитель. Связалась по телефону — «через канал по снижению уровня конфликтов». Логика странная: мы конфликтов с Дамаском и его союзниками не ищем, но пакостить время от времени будем. Прикрываясь, конечно же, борьбой с терроризмом.Потому в штабе коалиции все громче звучат слова об уничтожении боевиков из ИГИЛ*

Штурм Ракки начат

Немного о двух важных новостях на сирийском фронте. За прошедшие сутки в республике было подписано четыре соглашения с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России), действующими в провинции Алеппо. Теперь они присоединятся к режиму прекращения боевых действий. Об этом сообщает информационный бюллетень Минобороны России. Теперь количество вооруженных формирований, намеревающихся поспособствовать миру, увеличилось до 223.

В то же время проправительственные войска столкнулись с арабско-курдскими отрядами в составе «Сил демократической Сирии» в 40 километрах к юго-западу от Ракки. Начались перестрелки между сторонами, которые идут у населенных пунктов Сувейхан и Джаядин. Ранее курдские отряды начали штурм Ракки.

Показуха от США

США развернули крупную базу на юго-востоке Сирии, в регионе Бадия на юго-востоке Сирии. Эту базу собираются использовать американские силы специальных операций и боевики «Свободной сирийской армии» (ССА). Сюда же американцы перебросили реактивные системы залпового огня. Объясняется все эти движения борьбой с ИГИЛ, однако после успешного наступления союзных САА отрядов в сторону сирийско-иракской границы США не соприкасаются с боевиками напрямую. Как тогда все это понимать?

Эксперты объясняют: американцы проиграли борьбу за эту часть Сирии и сейчас пытаются показать, что могут как-то сохранить свое лицо. Дамаску удалось восстановить наземное сообщение с Ираком, а бросок проправительственных сил к границе был жизненно необходим: так правительственные силы не дали проамериканским боевикам из ССА выйти к шоссе Пальмира–Дейр-эз-Зор. В противном случае они могли серьезно осложнить операцию по деблокированию Дейр-эз-Зора.

Получается, что сейчас американцам не по кому стрелять — появившиеся РСЗО выглядят дорогой и ненужной игрушкой. Сложно представить, чтобы кто-то вдруг начал войну с США за кусок пустыни. Об угрозе с юго-востока сирийскому командованию можно забыть. Есть и другие направления — например, на востоке провинции Алеппо, где сирийская армия наступает на Ракку.

* Организация запрещена на территории РФ.