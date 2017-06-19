Танцы и путешествия: украинские школьники будут изучать безвиз с ЕС и чирлидинг

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Киев, 19 июня. Украинское министерство образования планирует изменить школьные программы для учеников старших классов средних образовательных учреждений.

По информации украинских СМИ, в программу по литературе войдут тексты крымско-татарского писателя Таира Халилова, а также Юрия Андруховича, который некорректно высказывался о русском языке. Школьникам также предложат изучать произведения Оксаны Забужко, которая известна по книге «Полевые исследования украинского секса».

Кроме того, в программе школьного предмета «Украина и мир» ученики будут изучать Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом и безвиз с ЕС.

Что касается занятий по физической культуре, украинские школьнике смогут выбрать регби, корфбол, а также чирлидинг.