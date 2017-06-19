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Новости Сирии
Косачев объяснил атаку на Су-22 ВВС Сирии бессилием коалиции США
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Косачев объяснил атаку на Су-22 ВВС Сирии бессилием коалиции США

12:01  19 Июня 2017
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Косачев объяснил атаку на Су-22 ВВС Сирии бессилием коалиции США

Москва, 19 июня. Американский военный самолет сбил сирийский Су-22 в южных предместьях Табки, пытаясь показать, «кто в доме хозяин», заявил сегодня глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. При этом он особо подчеркнул, что подобные провокации возможны и дальше.

Западную коалицию раздражает, что за целый год они не добились серьезных результатов в Сирии, а террористы ИГ* только усилило свои позициии. Реальное изменение положения дел стало возможным, когда в противодействие боевикам включились ВКС РФ. Именно это, по словам Косачева, «привело к перелому ситуации».

«Их нынешняя линия — перевести стрелки часов на себя, как лидеров по борьбе с террористами, Россию представить как страну, которая хочет сохранить нынешний режим»,- подчеркнул сенатор в эфире «Вести FM».

При этом он заметил, что эта провокация все расставила по своим местам: «Россия занимается борьбой с террористами, а коалиция решает свои задачи по свержению нынешнего режима Башара Асада».

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #сирия #асад #коалиция #табка #су-22
Алексей Громов
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