Мотоциклист снял на видео огненный вихрь у железной дороги в Карелии

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Петрозаводск, 19 июня. Мотоциклист, проезжая железнодорожный переезд, заснял на видео огненное облако в Карелии, которое образовалось после мощного хлопка в районе электроподстанции.

Видео было сделано в прошедшие выходные. Мотоциклист снимал на видео свое передвижение по дорогам Карелии.

Когда он проезжал железнодорожный переезд, все вокруг потемнело, и произошла яркая вспышка. Причиной произошедшего был инцидент на электроподстанции, где велись ремонтные работы. На видеозапись мужчины попал огненный вихрь, который поднялся в небо и превратился в клубы черного дыма, передает «Подмосковье 360».

Ранее сообщалось о ЧП в Туве. На переправе через Енисей с парома упал легковой автомобиль.