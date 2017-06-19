ВВС Турции нанесли авиаудар на севере Ирака

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Анкара, 19 июня. Турецкие ВВС нанесли удар по позициям боевиков в районе Зап на севере Ирака. По информации газеты Milliyet, шесть террористов были ликвидированы.

В свою очередь, Анатолийское агентство сообщает о результатах проведенной антитеррористической операции в республике, в ходе которой за минувшую неделю было ликвидировано, как минимум, 33 боевика.

Ранее стало известно, что боевики сирийской оппозиции начали наступление на курдские позиции в сирийской провинции Алеппо. В ходе наступления боевики полагаются на поддержку Вооруженных сил Турции.