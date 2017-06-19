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Происшествия
Названа причина столкновения поезда «Стриж» с электричкой в Москве
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Названа причина столкновения поезда «Стриж» с электричкой в Москве

16:33  19 Июня 2017  /обновлено: 16:37  19 Июня 2017
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Названа причина столкновения поезда «Стриж» с электричкой в Москве

Москва, 19 июня. Стала известна предварительная причина столкновения скоростного поезда «Стриж» и электрички Нахабино-Щербинка. По данным источника ФАН, у электрички произошел сход колесной пары, в результате чего «Стриж» зацепил электропоезд на подходе к Курскому вокзалу. 

Как сообщалось ранее, в момент столкновения в электричке, которая шла на Щербинаку, было 250–300 человек. В прибывающем в столицу «Стриже» - 315 человек. В результате ЧП пострадали три человека. Один из получивших травмы пассажир был доставлен в больницу. Двоим помощь оказали на месте происшествия.
 

#москва #электричка #вокзал
Алексей Громов
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