Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин подписал указ о назначении нового посла России в Турции
Triangle Created with Sketch.

Путин подписал указ о назначении нового посла России в Турции

11:38  19 Июня 2017  /обновлено: 11:45  19 Июня 2017
184

Путин назначил Ерхова послом России в Турции

Москва, 19 июня. Глава российского государства Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом Российской Федерации в Турции. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. 

Алексей Ерхов назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Анкаре, следует из текста указа.

Ерхов является директором департамента ситуационно-кризисного центра внешнеполитического ведомства России. До этого в течение нескольких лет он работал генеральным консулом России в Стамбуле.

Напомним, российский посол в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря минувшего года в турецкой столице на открытии выставки. Правоохранительные органы на месте ликвидировали убийцу.

#путин #россия #турция #ерхов
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть