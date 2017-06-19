Путин подписал указ о назначении нового посла России в Турции

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Москва, 19 июня. Глава российского государства Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом Российской Федерации в Турции. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Алексей Ерхов назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Анкаре, следует из текста указа.

Ерхов является директором департамента ситуационно-кризисного центра внешнеполитического ведомства России. До этого в течение нескольких лет он работал генеральным консулом России в Стамбуле.

Напомним, российский посол в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря минувшего года в турецкой столице на открытии выставки. Правоохранительные органы на месте ликвидировали убийцу.