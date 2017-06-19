ВКС РФ получат новый Ту-160М2 в срок

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Москва, 19 июня. Главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил, что сроки возобновленного производства российского стратегического ракетоносца Ту-160М2 остаются прежними и первый построенный самолет отправится в полет уже в следующем году.

«Мы укладываемся в график. Планируется, что воспроизведённый первый самолёт полетит в марте следующего года. Надеемся, что наша Дальняя авиация в перспективе будет получать по три-четыре самолёта в год», — рассказал главнокомандующий ВКС РФ в ходе интервью.

Кроме того, в интервью «Красной Звезде» генерал-полковник Бондарев сообщил, что планируется комплектование полноценной эскадрильи из российских истребителей пятого поколения Т-50.

Советские и российские стратегические сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 являются наиболее крупными и мощными самолетами в истории военной авиации сверзвуковыми самолетами с изменяемой геометрией крыла. В Дальней авиации ВКС РФ самолет получил прозвище «Белый лебедь».