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Общество
«Надышавшиеся газом» участники митинга на Марсовом поле не обращались к врачам
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«Надышавшиеся газом» участники митинга на Марсовом поле не обращались к врачам

11:41  19 Июня 2017
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Никто из жаловавшихся на газ в отделе полиции участников митинга в Петербурге не обращался к врачам

Санкт-Петербург, 19 июня. Якобы надышавшиеся газом в 33 отделе полиции участники митинга на Марсовом поле не обращались к скорой за медицинской помощью.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, скорая осмотрела только буйного мужчину-наркомана, доставленного из диспансера по тревожной кнопке, к которому и был применен газ. Остальные задержанные находились не в камерах, а в зале совещаний, откуда их выводили по коридору для оформления и именно в этот момент они могли почувствовать запах газа.

Отсутствие питания для задержанных в полиции отрицают. Все участники митинга были обеспечены горячей едой.

#петербург #газ #полиция #митинг #марсово поле
Катерина Михайлиди
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