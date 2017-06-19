«Надышавшиеся газом» участники митинга на Марсовом поле не обращались к врачам

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Санкт-Петербург, 19 июня. Якобы надышавшиеся газом в 33 отделе полиции участники митинга на Марсовом поле не обращались к скорой за медицинской помощью.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, скорая осмотрела только буйного мужчину-наркомана, доставленного из диспансера по тревожной кнопке, к которому и был применен газ. Остальные задержанные находились не в камерах, а в зале совещаний, откуда их выводили по коридору для оформления и именно в этот момент они могли почувствовать запах газа.

Отсутствие питания для задержанных в полиции отрицают. Все участники митинга были обеспечены горячей едой.