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Экономика
Курс евро превысил 65 рублей впервые с февраля
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Курс евро превысил 65 рублей впервые с февраля

11:39  19 Июня 2017
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Курс евро превысил 65 рублей впервые с февраля

Москва, 19 июня. Курс европейской валюты поднялся и пробил отметку в 65 рублей впервые с 1 февраля текущего года. Об этом в понедельник свидетельствуют данные торгов.

Американская валюта выросла на 30 копеек и составила 58,07 рубля. Евро вырос немного больше — на 31 копейку и составил 65,01 рубля.

Ранее стало известно, что в начале дня российский рубль снижался к доллару и евро. 

Напомним, ранее сообщалось, что курс национальной валюты после 16 июня может резко улучшиться.

#курс #деньги #рубль #евро
Дана Балан
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