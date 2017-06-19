Курс евро превысил 65 рублей впервые с февраля

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Москва, 19 июня. Курс европейской валюты поднялся и пробил отметку в 65 рублей впервые с 1 февраля текущего года. Об этом в понедельник свидетельствуют данные торгов.

Американская валюта выросла на 30 копеек и составила 58,07 рубля. Евро вырос немного больше — на 31 копейку и составил 65,01 рубля.

Ранее стало известно, что в начале дня российский рубль снижался к доллару и евро.

Напомним, ранее сообщалось, что курс национальной валюты после 16 июня может резко улучшиться.