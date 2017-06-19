Ветеранов Севастополя переселили из непригодных для проживания квартир в новые

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Севастополь, 19 июня. Ветеранам Севастополя заменили непригодные для жизни квартиры на комфортабельные, заявил глава города Дмитрий Овсянников.

Ранее стало известно, что 10 квартир, которые власти выдали ветеранам Севастополя на День Победы, непригодны для проживания. Героям войны предоставили только по половине жилья: однокомнатная квартира разделена перегородкой, а из подъезда во внутрь ведут две входные двери. Кроме того, как передавали местные СМИ в квартирах частично отсутствуют коммуникации.

«Неприемлемо, чтобы такие ситуации возникали в городе-герое, где отношение к ветеранам – это святое, — отметил глава города. — К сожалению, это произошло».

Овсянников потребовал срочно решить этот вопрос, а главу департамента капитального строительства города Андрея Попова понизил в должности.

«Хочу подчеркнуть, решения были оперативно найдены – квартиры заменены», — цитирует мэра в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль проверит сообщения о выдаче ветерану половины квартиры в Севастополе.